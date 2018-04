¿ Que Provoca Los Ataques De Ansiedad ? Califica este Post Califica este Post

Cualquier persona en alguna etapa de su vida puede llegar a sufrir de un ataque de ansiedad, esta puede ser debido al ritmo de vida que pudiera estar llevando una persona. Este trastorno puede llegar a ser normal, pero en algunos casos funciona de forma alterada pudiendo llegar a ser un serio problema de salud.

Estos ataques varían de intensidad dependiendo sea el caso de la persona que lo sufre apareciendo de manera súbita, temporal o aislada.

Existen muchos factores que pueden ser generadores de un ataque de ansiedad, en todo caso lo que puede suceder es que una situación concreta pudiese estar ayudando a desarrollar estos síntomas que a son difíciles de controlar.

¿Que Provoca Los Ataques De Ansiedad?

Antes de responder esta pregunta vamos a entender ¿Qué es la ansiedad?, y sus síntomas. La ansiedad es un trastorno psiquiátrico que genera miedo, desasosiego y preocupación.

La ansiedad es una sensación normal que todos experimentamos en nuestras vida para reaccionar a esos momentos difíciles que suelen presentarse en la vida cotidiana. Necesitamos de la ansiedad para poder estar prevenidos ante cualquier contingencia o peligro.

Pero se vuelve un problema cuando los episodios empiezan a manifestarse, cuando no existe un motivo aparente o cuando no es necesario, la persona comienza a desarrollar pensamientos negativos, a exagerar demasiado ante la presencia de un problema, o a preocuparse en exceso, empiezan a sentir que están enfermos y que algo terrible va a suceder.

Muchos de los síntomas de la ansiedad son de naturaleza fisiológica. Unos de ellos son el aumento de la fuerza en los músculos esqueléticos, dilatación de los pulmones para aumentar el flujo del oxígeno, dilatación de las pupilas para mantener mejor la visión, el aumento del metabolismo basal, aturdimiento y mareo, dolor o presión en el pecho.

Otros síntomas son, la respuesta exagerada a pequeñas sorpresas o sobresalto, dificultad para concentrarse debido a la preocupación, angustia o miedo, altos niveles de irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño debido a las preocupaciones.

¿Que Provoca Que La Persona Tenga Un Ataque De Ansiedad?

Las causas por la cuales una persona puede estar desarrollando un ataque de ansiedad o lo que provoca esta condición es un tema muy extenso, pero hoy te estaremos hablando de los principales factores.

Factores biológicos o hereditarios

En base a la predisposición genética de este trastorno, normalmente ocurren en presencia de una amenaza o de un peligro, estas provocan miedo y una activación autónoma en el organismo, la persona tiende a responder a esta situación, huyendo o confrontando directamente el peligro.

Ambiente familiar

Hay personas que no se sienten seguros en su hogar, es más lo notan como una amenaza, esto puede ser debido al ambiente familiar conflictivo en que se creció. Esto puede estar relacionado con síntomas psíquicos, como pensar que las cosas no son reales alrededor de uno mismo o que tiene un aspecto que no reconoce y por ultimo está el miedo a perder el control o volverse loco.

Desbalances

Estos desbalances ocurren en nuestros neurotransmisores por falta de sueño o no comer apropiadamente. No dormir bien provoca cansancio, somnolencia, lentitud de pensamiento e irritabilidad y ansiedad.

Estrés

El nivel de estrés que puede llevar una persona es el factor más importante y peligroso, este es un factor externo. Podemos sentir estrés en el trabajo, la escuela, en una relación personal ya bien sea el matrimonio una amistad o el divorcio, el estrés a un trauma emocional como la muerte de un ser querido, entre otros

Cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, está creando un sistema de defensa antes situaciones que para ellos puede ser una amenaza.

Una vez que aparece la ansiedad pueden que se mantengan, incluso si ya no hay una causa aparente, es más puede desarrollarse en algo patológico cuando esta es exagerada a los estímulos o se produce de manera persistente. En cierto modo obstruye a los pacientes a llevar sus actividades cotidianas diariamente.

¿Qué Tipo De Tratamiento Reciben Las Personas Con Ansiedad?

La mayoría de los casos de ansiedad pueden tratarse satisfactoriamente. Se emplean habitualmente 2 tipos de fármacos, los ansiolíticos y los antidepresivos.

Reducen rápidamente los síntomas de la ansiedad, disminuyendo tanto la intensidad como la frecuencia de los episodios de angustia. Con ellos no se aprende a controlar la ansiedad, si se utilizan solos, son eficaces para un episodio intenso, de momento te ayuda a reducir los niveles de alteración no controlables pero estos no curan el trastorno.

Tiene que ser tratados bajo vigilancia medica ya que pueden ser un riesgo de adicción, así como hay muchas personas que llevan tomando este tipo de tratamientos por mucho tiempo, suelen ser por años hasta de por vida sin poder resolver en su totalidad su problema de ansiedad.

Existen números estudios que demuestran la ventaja de los tratamientos combinados (psicofarmacológicos y psicoterapéuticos) de la ansiedad, por ello se habla de la de 2 técnicas.

Técnica Cognitiva, se ha aplicado a diversas condiciones psiquiátricas y de personalidad, se basa en la preparación del individuo y sirve para ayudar a que mejore su capacidad de auto observación y auto corrección de sus pensamientos, su conducta y emociones.

Técnica de Relajación, se le incita al individuo a relajarse, respirar correctamente, soltar los músculos, imaginar, etc. Esta puede practicarse todos los días para la ejecución de las actividades.

¿Cómo Controlamos Un Ataque De Ansiedad?

Generalmente la persona se enfoca al problema bloqueando la mente con pensamientos negativos que pudiesen pasar en un futuro. ¿Entonces que se puede hacer en estos casos? Aprender a no enfocar toda nuestra atención en el problema, obligarnos a pensar en otra cosa, distraer nuestra mente.

Al cambiar el foco de atención e importancia, los síntomas que puede estar manifestando de ataque al pánico se disminuyen. “Estar alertas pero también descansar y guardar recursos”.

Lo importante es ser consciente de lo que está pasando, reconocer que se está ante una crisis.

Es necesario que sepamos identificar cuando estamos sufriendo un ataque de ansiedad, saber que dentro de unos minutos ya todo habrá pasado lo peor y que en 30 minutos habrá pasado del todo, lo importante es no tratar de huir del problema.

Prevención

Se recomienda llevar una vida organizada, dormir lo suficiente, evitar el estrés excesivo. Adoptar así un estilo de vida saludable. Evitemos el consumo de drogas y sustancias que la causan, hacer ejercicio de forma regular también es una buena opción.

Sabemos que en la actualidad el ritmo de vida es muy acelerado y el estrés como hemos leído anteriormente es la principal causa por que la que podemos sufrir un episodio de ansiedad, por ello tomemos en cuenta estos consejos cuando nos enfrentemos a una situación específica, manteniendo un autocontrol mental

Es importante que sepamos identificar cuando estamos sufriendo un ataque de ansiedad ya que es muy probable que esta empiece a afectar en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo más relevante es que sepamos que podemos controlarlo y vivir con tranquilidad tanto física como mental.